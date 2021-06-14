周一(14日)凌晨歐國盃C組重頭戲，荷蘭主場迎戰烏克蘭合演精彩一仗。荷蘭大部份時間圍攻對手，領先2球下一度被追成2比2平手，全靠杜費斯喺完場前5分鐘頂入致勝球，戲劇性贏3比2全取3分。荷蘭對上一次喺歐國盃決賽周贏波，已經係2008年對羅馬尼亞，時隔13年終於再嘗歐國盃贏波滋味。

時隔7年再喺國際大賽決賽周登場嘅荷蘭，喺國王威廉．亞歷山大同王后親臨打氣下，籍主場之利一開波即發動浪接浪攻勢，頭15分鐘已經作出7次射門，迪比喺2分鐘個人表演由後場殺到禁區施射極具威脅；右翼衛杜費斯5分鐘窄位無人看管下抽射，又被烏克蘭門將保舒贊擋出。韋拿杜姆39分鐘禁區頂窩利狂抽，再一次被保舒贊精彩救出，半場兩隊踢成0比0平手。

荷蘭喺52分鐘打破僵局，今場表現活躍嘅杜費斯右路快放傳中，保舒贊瞓身擋出不遠，韋拿杜姆衝前加一腳狂抽入網。荷蘭領先後愈踢愈有信心，58分鐘杜費斯右路進攻製造混亂，烏克蘭後防解圍失誤，韋格賀斯把握機會射成2比0。

烏克蘭球員未有放棄，75分鐘靠耶莫蘭高左腳轟入世界波追番1球，立即打起全隊士氣，4分鐘後再由耶梅卓克接應罰球頭槌頂入追成2比2平手。正當球迷以為荷蘭再食悶棍，杜費斯就喺85分鐘接應尼敦阿基傳中頂入絕殺球，帶領荷蘭贏波。C組另一場較早開波嘅賽事，奧地利以3比1擊敗北馬其頓。

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