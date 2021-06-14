尼馬追平比利神迹　下一步挑戰球王紀錄

巴西喺美洲國家盃揭幕戰，以3比0大勝委內瑞拉，「森巴王牌10號」尼馬射入1球及1次助攻，當選今場最佳球員。包括早前2場世界盃外圍賽在內，呢位29歲前鋒已經連續3場入波及助攻，同時以47次助攻追平球王比利嘅紀錄，成為巴西國家隊史上最多助攻嘅球員之一。

除咗助攻之外，尼馬目前喺國家隊已累積67個入球，僅落後比利10球，佢要囊括巴西史上入球王及助攻王名銜，指日可待。

尼馬出道以來，不時被批評踢法太花巧，又鍾意「插水」碌地博罰球，但係佢對巴西隊嘅貢獻，絕對唔可以被抹煞。尼馬為「森巴兵團」上陣106場，射入67球及47次助攻，換言之合共創造114個入球，平均每場創造超過1球。

以尼馬嘅超高效率，加上仍然係當打年齡，要一舉超越比利，獨佔巴西入球王及助攻王名銜，並唔成問題。

另外，巴西國家隊史上上陣次數最多嘅球員係卡富，達到142次，尼馬亦只係少佢36次，假以時日，應該可以超越埋卡富，成為巴西入球、助攻、上陣最多嘅「千古一帝」。