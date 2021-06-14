無處不在！加雲菲臘斯係英格蘭命脈

英格蘭喺歐國盃旗開得勝，D組主場1比0擊敗克羅地亞，雖然入球功臣係史達寧，不過賽後所有人都認同中場加雲菲臘斯先至係英格蘭贏波鎖匙人。呢位列斯聯中場今仗統計數據相當得人驚，更有一張神圖被瘋傳，顯示加雲菲臘斯喺英格蘭入波前嘅組織「無處不在」。

Opta數據顯示，加雲菲臘斯今場傳球成功率94%，當中包括長傳同直傳成功率100%，另外喺防守上曾7次重奪球權，係全場最高嘅球員，而且仲有2次成功過人同1個助攻，可見佢攻守兩方面都非常出色。網上更熱傳一張英格蘭入球路線圖，圖中顯示史達寧入波前嘅組織，14號加雲菲臘斯喺成個過程「無處不在」，先係左後防位置出現，之後中場推進又有佢份，最後呎喺右翼位置交出助攻。

德國兩大傳奇中場波歷克同奧斯爾，都不約而同向佢送上讚美，名帥摩連奴更表示加雲菲臘斯係英格蘭中場首選正選：「佢顯示出個性，迪格蘭賴斯係個好穩陣嘅球員，但加雲菲臘斯可以帶嚟比穩陣更多嘅嘢，包括助攻同高位壓逼，我亦唔覺佢喺前場危險地帶有交失過任何1球。」