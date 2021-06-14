羅拔佬孤掌難鳴　波蘭啞火細盤有着「洛」

周二(15日)凌晨「西瑞戰」嘅前菜，就有同樣屬於歐國盃E組賽事，波蘭喺中立場俄羅斯聖彼得堡，硬撼斯洛伐克。波蘭今年先易帥，仲有米利克因傷退隊，王牌羅拔利雲度夫斯基勢必成為眾矢之的，更難爭取士哥；斯洛伐克進攻一般，首仗都會穩打穩紮，加上近年碰頭旺少交收，2.5球入球細捧得過。（Now 618及616周二凌晨零時直播）

雖然波蘭一向靠羅拔利雲度夫斯基單天保至尊，但由於佢目標太大，更多時會利用佢做掩護，畀隊友後上數胡，好似上屆歐國盃，就係靠「羅拔佬」引開對方後衞，令巴拉斯塞高斯基同米利克趁機偷雞。查實呢位波蘭隊長實在太勁，一定畀對手重點看管，而隊友普遍質素一般，令佢踢得堅辛苦，難怪近3屆大賽入得兩粒咁大把。何況波蘭變動唔細，葡萄牙名宿保羅蘇沙於今年先上任，接手後5仗贏得1仗，踢法上仍需磨合，而且米利克臨開波前因傷退出，令「羅拔佬」孤掌難鳴。

斯洛伐克守強攻弱

斯洛伐克連續兩屆殺入歐國盃決賽周，上屆更躋身淘汰賽，不過隊長咸錫已33歲，近年只喺中超、瑞典超等聯賽搵食，狀態大不如前，進攻組織力大減。講到陣中最孭到飛嘅球員，非史堅尼亞莫屬，呢位中堅唔單只帶領國際米蘭重奪意甲冠軍，佢亦係斯軍防線定海神針，制空力強擅於盯人，逐漸成為領袖人物，難怪該隊近8仗法定時間內，有6仗開2球或以下，明顯守強攻弱。加上近3次交手，全開2球或以下，首輪唔輸冇乜蝕底下，隨時先求穩陣，入球細有計。