棄用拉莫斯以攻代守　西班牙大起瑞典

周二(15日)凌晨歐國盃E組首輪大戰，西班牙主場硬撼瑞典。「狂牛兵團」個人質素略勝一籌，但近日處於疫情陰霾，隊長布斯基斯確診缺陣，加上主帥安歷基唔用皇馬兵，連精神領袖沙治奧拉莫斯都放棄，防線不穩隨時以攻代守；瑞典同樣缺少伊巴謙莫域，但攻力未見削弱，兩軍近年碰頭常演入球騷，2.5球嘅入球大更值博。(Now 618及616周二凌晨3時直播)

單計實力，西班牙喺E組梗係鶴立雞群，不過中場布斯基斯上周確診新冠肺炎需即時隔離，今仗肯定倦勤，亦令陣營內人心惶惶，主帥安歷基一度要徵召其他球員候命，以防疫情擴散影響可用兵源，好彩其餘眾將證實未有中招，但都搞到立立亂。

當然「狂牛」攻力唔曳，前線有箭頭艾華路莫拉達做開路先鋒，配合利物浦中場堤亞高艾簡達拿嘅精妙傳送，近年上位嘅費倫托利斯及丹尼爾奧莫亦不愁數胡機會。不過安歷基堅拒用「皇馬幫」情況下，不斷試陣仲未確立主力陣容，尤其防線上放棄隊長兼精神領袖沙治奧拉莫斯，無論起用柏奧托利斯、艾利加西亞或剛轉籍嘅拿樸迪，都唔夠經驗同硬淨，令後防隱憂更大，相信會以攻代守。

瑞典近兩仗轟5粒

瑞典老將伊巴謙莫域因傷緣盡歐國盃，而古路施夫斯基及史雲貝治亦確診需隔離。不過瑞典近兩仗熱身賽接連擊敗芬蘭及阿美尼亞，共轟5粒，一班射手如科斯貝治、古艾臣及馬古斯貝治等均有進帳或助攻，腳風甚順，喺未重召伊巴時，都係倚靠佢哋數胡，因此伊巴缺陣對瑞典影響唔算太大，一於趁住「狂牛」後防不穩博偷雞。翻查雙方近4次交手，有3次開3球或以上，大盤屬好路之選。