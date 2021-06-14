先禮後兵　迪姆華拿讚賓施馬係「世一」

今屆歐國盃分組賽其中一場矚目大戰，法國對德國周三（16日）凌晨上演。賽前兩軍戰將先嚟一個先禮後兵，德國前鋒迪姆華拿盛讚法國射手賓施馬係世界第一，唔知到底係心理戰定係真係讚啦。

效力車路士嘅德國箭頭迪姆華拿日前受訪嗰陣提到，法國嘅賓施馬係世界上其中一位最頂級嘅前鋒：「所有人都會從賓斯馬身上學到嘢，因為佢真係贏過太多冠軍，同佢擁有極高質素，佢嘅控球非常優秀，仲有盤球、走動同射術都係頂級。」

事實上，33歲嘅賓施馬，因為曾被捲入華布拿嘅色情影片勒索事件，而絕迹國家隊大軍名單多年，但今季為皇家馬德里射入30球嘅表現，令法國主帥迪甘斯唔可以唔選佢入隊，賓施馬得以再次亮相國際大賽。

迪姆華拿直言，當賓施馬、基沙文、基利安麥巴比組成3箭頭時，會係非常危險：「假如佢3個一齊踢會係好危險。賓施馬係好似羅拔圖法明奴咁，快人一步攞到個波，走動範圍廣，喺小禁區移動得超快，佢同羅拔利雲度夫斯基、C朗係我心目中最勁嘅3位前鋒。」