香港隊　百分百專注！決戰巴林闖尾關

香港足球代表隊周三（16日）凌晨12時半將在巴林國家體育場，迎來今屆世盃外最後一場賽事，對手為東道主巴林。雖然港隊近仗2連敗，但首循環曾逼和巴林，證明今仗有力與對手周旋，搶分良機近在眼前，港隊絕對不容有失！

港隊上場以0比1僅負給伊拉克，遭遇2連敗，雖然在今屆世盃外已無緣晉級，但仍需爭分打入「亞洲盃」第3圈外圍賽。上循環對壘，港隊主場以0比0守和巴林，證明今仗有力一戰，然而徐宏傑因黃牌夠數停賽，或成防線一大隱憂。

雖然伊朗、伊拉克及巴林同屬西亞球隊，但主教練麥柏倫認為比起港隊上兩場對手，巴林無論在踢法或球員特性方面都有分別，港隊會面對不一樣的挑戰：「巴林球員好跑得，機動性好強，鍾意攻擊對手防線後面嘅空位，令對手疲於奔命，所以港隊需要打醒12分精神，如果想力保不失，就要喺防守上畀足百分百嘅專注度。」

麥帥表示港隊經歷上兩場硬仗之後，防守表現明顯有提升：「伊朗一戰之後，我哋對伊拉克嘅防守係穩陣好多，如果唔係因為一個奇怪嘅烏龍波，上仗本應以0比0收場，嚟緊透過保持核心陣容，加上有系統嘅指導，我想信港隊喺攻守兩端都會繼續進步。」

首次入選港隊決選名單的基頓，就表示自己隨時做好上陣準備：「我知道任何時候都會獲得上場機會，希望可以盡力幫助球隊，深信我哋今仗起碼可以搶到一分。」

巴林上仗以0比3不敵伊朗，現以12分處於第3位，若要出線，今場需大炒港隊22球，還要寄望同日伊朗落敗，機會相當渺茫。其主教練為51歲葡萄牙教頭艾里奧蘇沙，他自2019年3月接掌帥印後，帶領球隊贏得西亞盃和海灣盃，近8仗取得5勝1和佳績，當中賽和烏克蘭和擊敗阿聯酋可謂代表作。

巴林現役唯一征戰歐洲聯賽的國腳希拉爾缺席今次大軍名單，其餘球員「清一色」征戰國內聯賽。巴林隊長是門將阿巴斯（Sayed Mohammed Jaffer），他已獲得127頂「喼帽」，而錄得46個國際賽入球的11號前鋒伊斯美哈辛（Ismail Abdullatif），是巴林歷來最多產的射手，19號中場亞拉斯活（Kamil Al Aswad）在今屆賽事已錄得4個入球，另外32歲中場夏林（Ali Haram）今仗則面臨停賽。