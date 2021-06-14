半場超級笠射！舒希克起孖捷克挫蘇格蘭

周一(14日)晚歐國盃D組首輪賽事，蘇格蘭雖然有主場之利，但論經驗明顯輸蝕畀捷克，捷克靠箭頭柏德列舒希克梅開二度，包括一記半場50碼美妙笠射，協助呢支東歐球隊贏2比0，打響頭炮。

事隔25年再次進身歐國盃決賽周嘅蘇格蘭，主帥奇勒意外地正選收起當弗射手查阿當斯，略嫌比較保守，捷克亦有韋斯咸孖寶華迪美高法爾同湯馬士蘇錫克擔正。初段雙方都係混戰居多，冇乜入肉埋門，捷克有箭頭柏德列舒希克快射被救出，冇耐蘇格蘭隊長安德魯羅拔臣還以顏色，可惜其勁射被華斯歷克僅僅托出，去到42分鐘，華迪美高法爾右路傳中，柏德列舒希克鶴立雞群勁頂破網，為捷克先開紀錄。

易邊後蘇格蘭換入查阿當斯加強攻力，積亨特利於禁區頂第一時間快射中楣彈出，其後佢再次射門省中對手，反而畀柏德列舒希克搶到個波，佢見到蘇格蘭門將大衞馬素爾企得太出，喺中圈附近來個笠射，妙到毫巔，成功笠死大衞馬素爾，令捷克領先到2比0。

其後蘇格蘭瘋狂反擊，賴登戴基斯近門快射，又過唔到華斯歷克十指關，最終捷克淨勝兩粒，力壓同得3分嘅英格蘭排榜首。