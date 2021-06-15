波蘭莽漢領紅！輸畀斯洛伐克大鑊

周二(15日)凌晨上演嘅歐國盃E組賽事，斯洛伐克在俄羅斯中立場爆個小冷門，在以眾凌寡優勢下，2比1擊敗波蘭全取3分，波蘭呢場輸波，之後兩仗要在西班牙及瑞典身上搶分就更困難，爭出線唔樂觀。

波蘭擁有世界足球先生羅拔利雲度夫斯基，拍住拿玻里攻擊手施連斯基、列斯聯中場基列治，陣容強勁，斯洛伐克則由老將咸錫領軍，人腳實力較弱。

不過比賽初段波蘭就吃悶棍，18分鐘，斯洛伐克一次機會，羅拔馬克左路殺入闖禁區射近柱，皮球中柱彈中門將施捷斯尼背部再反彈入網，斯洛伐克領先1比0，大會計呢個係施捷斯尼擺烏龍，亦係繼揭幕戰土耳其之後，今屆第2個烏龍波。

早段失守打亂波蘭部署，餘下時間圍攻對手，斯洛伐克後防密麻麻，「羅拔佬」一攞波，對方就有2、3個埋嚟招呼，搞到佢冇乜起腳機會。

不過去到換邊後波蘭重整旗鼓，下半場開波只係30秒左右就扳平，一個靚組織韋巴斯左路落底線送埋龍門口，列尼迪撞射雖然撻晒Q，但勝在角度夠刁鑽，個波慢流尾袋入網成1比1。

波蘭攻得好地地，但弊在有人衰衝動，62分鐘基祖華克喺中場爭波時粗暴侵犯夏路馬達，領今場第2面黃牌，球證出示今屆首張紅牌，驅逐夏路馬達出場，搞到波蘭得番10人應戰。

波蘭一出事，轉個頭就失守，69分鐘斯洛伐克角球攻勢，史堅尼亞接應咸錫妙傳，12碼點人叢中起腳勁射破網，為球隊再度領先2比1。打少個嘅波蘭想攻都谷唔起，結果畀斯洛伐克保持勝局完場。