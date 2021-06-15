莫拉達繼續敗家　西班牙悶和瑞典

周二(15日)凌晨歐國盃E組賽事，西班牙主場迎戰瑞典，「狂牛兵團」全場圍攻對手下，因前鋒艾華路莫拉達繼續「敗家」，最終只能同瑞典悶和0比0，成為今屆歐國盃第1場冇入球嘅比賽。

主場出擊嘅西班牙利用招牌控球踢法，完全控制比賽局面，上半場控球率高達79%。16分鐘丹尼爾奧莫近門頭槌頂彈地波，瑞典門將羅賓奧臣反應快撲出，29分鐘佐治高基射門亦告斜出。上半場黃金機會出現喺38分鐘，瑞典中堅馬古斯丹尼爾臣解圍漏油，畀艾華路莫拉達單刀機會，可惜呢位西班牙前鋒射門連龍門都唔中；瑞典完半場前幾乎一擊即中，阿歷山大伊沙克單人突破射門，被馬高斯洛蘭迪救空門後中柱彈出，半場踢成0比0平手。

下半場形勢未有太大變化，西班牙50分鐘再有機會，艾華路莫拉達禁區頂睇定後拉弓，可惜再一次未能命中目標，佢全場3次射門全部唔中龍，繼熱身賽對葡萄牙單刀失機後再做「敗家仔」。

西班牙之後愈踢愈沉，反而瑞典的反擊更具威脅，阿歷山大伊沙克61分鐘個人表演後傳中，但馬古斯貝治門前射高。西班牙隨即換入堤亞高艾簡達拿、謝拉特摩蘭奴等力圖加強壓力，但謝拉特摩蘭奴完場前必入頭槌再被救出，最終出現今屆首場0比0賽事。E組另一場賽事，斯洛伐克以2比1擊敗波蘭，高踞榜首。

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