6個半鐘先入1球　安歷基盲撐莫拉達

西班牙喺歐國盃首仗只能0比0悶和瑞典，結果令人失望，不過「狂牛兵團」今場其實表現唔差，除咗有75%控球率同17次攻門，當中仲有4次黃金機會，可惜艾華路莫拉達同其他攻擊球員一一糟塌。艾華路莫拉達喺2021年為西班牙上陣405分鐘，足足超過6個半鐘頭，但只係入過1球波，貴為西班牙首席前鋒絕對係唔合格。

艾華路莫拉達把握力差已經出晒名，數據顯示佢今年喺祖雲達斯有13次黃金機會，當中有多達8次未能夠把握，喺西班牙國家隊同樣係連番失機，唔少球迷都要求下場唔好再用佢做正選。艾華路莫拉達今仗完半場前單刀射斜後，列斯聯更喺社交網貼出洛迪高摩連奴嘅入波雜錦影片，諷刺西班牙冇揀佢入國家隊。

雖然面對各方批評，不過西班牙領隊安歷基就繼續盲撐艾華路莫拉達：「對住一支只想防守嘅球隊，我哋完全係更優秀一隊。我聽到球迷噓艾華路莫拉達，但佢被換出嗰陣我都聽到掌聲，艾華路莫拉達今場踢得好好，佢對球隊嘅貢獻好大，當然大家都想把握入波機會，但其他球員都有失機，呢啲情況(被批評)佢習以為常，我相信唔會影響到佢。」