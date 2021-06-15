【官宣】勒邦占士改穿6號　背後有原因

洛杉磯湖人正式宣布勒邦占士下季將會改穿6號球衣，而勒邦自己都在個人社交平台公布這個消息，意味着他的23號時代結束。

早前已有消息指勒邦占士在下季改穿6號，而預計安東尼戴維斯會維持3號球衣，勒邦在自己社交平台轉發湖人圖片之餘再加個皇冠。官方的圖片勒邦占士穿上了湖人黃色的6號波衫，雙手叉腰低着頭，左手戴着高比拜仁24號嘅護指，令人動容。

勒邦占士自2018年加盟湖人之後，一直穿上23號為湖人打了三個賽季，出戰常規賽167場季後賽27場，去年更帶領湖人贏得隊史第17冠。

據悉，自從他加盟湖人之後，一直都想穿6號，但由於決定太遲而品牌無法更改球衣生產，加上疫情影響，最終這個計劃推遲了兩年，據消息人士指勒邦在訓練時一直都穿6號球衣。

據美媒消息指，勒邦占士要改球衣號碼是為了今年夏天上映的電影《Space Jam: A New Legacy》，要同片裡的球衣號碼一致，而且他更有望成為歷史上首位退役四件球衣的球員，當中包括騎士23號、熱火6號、湖人23號及6號。

根據一項有趣的統計，勒邦占士穿上6號的數據比起23號更「靚仔」，單從投籃命中率、3分球命中率、罰球命中率都是較高，而整體命中率係62.2%(6號球衣)對57.7%(23號球衣)，看來勒邦占士來季想更有提升。