慶祝涉種族歧視　北馬其頓足總告阿拿奧杜域

奧地利喺歐國盃周日（14日）凌晨歐國盃C組賽事，以3比1擊敗北馬其頓，比賽尾段就發生小插曲，事關後備入替嘅阿拿奧杜域89分鐘入完波後，慶祝引起爭議，雖然隊長阿拉巴已經即刻阻止佢，但都清楚見到「奧地利伊巴」對住北馬其頓球員阿里奧斯基，講出涉嫌帶有種族歧視嘅言語，賽後北馬其頓足總表示要求歐洲足協介入調查。

北馬其頓足總周一早上喺社交網站發表聲明：「琴日比賽入完波之後，調查團強烈譴責奧地利球員阿拿奧杜域，對住阿里奧斯基爆發民族主義情緒。同時我哋亦係到通知大家，我哋已經同歐洲足協提交咗正式投訢信，要求對阿拿奧杜域進行最嚴厲嘅處罰。」

今次事件引起網民熱烈關注，完場後阿拿奧杜域喺社交網站隨即道歉：「琴日賽後出現咗一啲激烈嘅討論，我為以上事件道歉，尤其係對嚟自北馬其頓同阿爾巴尼亞嘅人。但我想澄清一件事，我並唔係種族主義者！我係幾乎每個國家都有朋友，亦都捍衛多樣性，相信識我嘅人都知道呢一點。」不過北馬其頓足總明顯對「奧地利伊巴」嘅道歉「唔收貨」，睇嚟呢位32歲嘅前鋒都有排煩。