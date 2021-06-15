C朗又嚟啦！葡軍上盤打爆匈牙利

周三凌晨歐國盃F組首場大戰，匈牙利主場出擊，挑戰衞冕之師葡萄牙。保留大部分冠軍隊成員嘅葡萄牙，陣容比去屆更趨成熟，面對缺少超新星蘇保斯拉爾助陣嘅匈牙利，近年對賽往績佔盡優勢嘅葡軍肯定唔同你客氣，讓一球照捧上盤。（Now 618及616周三凌晨零時直播）

由意大利教頭馬高羅斯掛帥嘅匈牙利，已經連續兩屆殺入歐國盃決賽周；無獨有偶，佢哋繼上屆之後，今次再與葡萄牙喺分組賽碰頭，可以話係冤家路窄。匈牙利今屆主力攻擊手施沙拉爾將繼續擔大旗，配合另一德甲兵路蘭沙拉爾負責攻堅，攻擊力唔錯，只可惜歐國盃決賽周開打前傳出壞消息，超新星蘇保斯拉爾因傷未愈，無緣今屆大賽，勢必重創匈牙利中場創造力，今場面對葡萄牙，絕對唔易踢。

C朗率冠軍班底出擊

作客嘅葡萄牙一眾主力包括般奴費南迪斯同迪亞高祖達，今季弗到冇朋友，結合埋上屆奪冠嘅經驗，呢支衞冕之師絕對係衝擊冠軍寶座嘅大熱。但講到葡萄牙核心人物，就不得不提頭號球星基斯坦奴朗拿度，C朗距離打破伊朗射手戴伊所保持嘅國際賽入球紀錄只差5球，入波意欲極之旺盛，有望繼續為球隊數胡。況且葡萄牙近6次面對匈牙利豪取5勝1和，往績完全食住對手，今場有本錢反客為主，葡萄牙讓一球，一於吼實上盤。