【女足粉絲團】冠軍誰屬？愉園公民傑志有排鍊

根據國際足協於2019年進行的調查，近9成半的會員註冊女教練人數少於10%。有見及此，國際足協在2020年9月推出了女子足球發展計劃，在8個項目中，包括5月開始接受申請的女子教練培訓獎學金，協助C級教練證書或以上的持有人，能夠免費修讀更高階及專項的教練課程，鼓勵211個會員增加女性教練的人數。

正如美國著名作者John Gary的暢銷書著《男人來自火星，女人來自金星》所說，男性與女性在心理層面上是有所不同的。香港足球總會在教練培訓課程中，在一小部分提到指導女球員需要注意的地方。在女子足球發展的角度，除了增加球員人數，當然亦希望能夠有更多女性投入教練工作，始終女教練相對能了解女球員的需要及較容易與其溝通。

根據香港足球總會提供給國際足協的資料，2019年度香港只有44個註冊女教練，佔整體註冊教練人數的4%，當中持有「亞洲足協職業級教練證書」的只有獲得「2019年亞洲足協最佳女子青訓教練」的陳淑芝、足總女子足球經理黃若玲，以及成功外流、執教中國U16女子國家隊的「牛丸」陳婉婷；而僅次於「職業級」的「亞洲足協A級教練」只有不足5位女教練；在專項證書「亞洲足協守門員教練證書級別一」有兩位女教練；「亞洲足協守門員教練證書級別二」更只有香港女子U15代表隊守門員教練葉亦榮一位。

在亞洲足協的國際賽事中，賽事章則規定必須註冊至少一位女教練，希望令更多女教練能得到參與國際賽事的機會。近年，在香港修讀教練課程的女性逐漸增加，於2019年舉辦的「亞洲足協A級教練課程［4］」的24位學員當中，有多達5位女教練參加，期望香港將來能有更多女性投身教練工作，協助女子足球發展。

至於剛過去一周的「賽馬會女子足球聯賽」只有三場補賽。在曾大屋舉行的甲組榜首爭奪戰，愉園以2比0輕取傑志。上半場中段，愉園於右路組織攻勢，由老將王淑芬推入底線傳中，前鋒宋麗雯控定轉身快射，傑志門梁蔚雅擋出不遠後，由本季新加盟的鄧姬雪補射入網打開紀錄。數分鐘後，愉園藉一次反擊，宋麗雯單刀快腳射入今季的第9球，協助愉園鎖定勝局。另一場補賽，公民以3比0擊敗大埔，與愉園同奪3分；而於跑馬地進行的補賽，和富社企在上半場落後兩球下以2比2迫和恆益，令乙組的第3位爭奪戰更加激烈。

【上周戰果】

甲組：

公民 3比0 大埔

傑志 0比2 愉園

乙組：

恆益 2比2 和富社企