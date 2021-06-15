港籃再負關島　晉級亞洲盃還有一線生機？

香港籃球隊今日（15日）繼續在約旦「隔離泡泡」，進行第3階段的亞洲盃外圍賽，在外線受限的情況下，以66：112不敵關島，小組賽3戰全敗。不過，港隊還有一線生機，皆因同組的新西蘭和澳洲均未前往約旦，若最終未能完賽，港隊有望直接晉級亞洲盃。

港隊上場投進16顆三分球，今場被貼身防守招呼，唯有增加突破比重。但眾將平均身高僅得1米83，剷進籃底，猶如碰到高牆，被連連封阻，首節已大幅落後8：30。港隊手感逐漸回溫，其中，24歲的陳怡富裏外開弓，單節攻進11分。但關島得分點明顯較多，前鋒Tai Wesley半場已交出「雙雙」12分10籃板，為球隊拉開到63：26。

換邊後，港隊失誤驟增，直到第三節中段暫停回來，才如夢初醒，由陳怡富、蘇志樂和趙鍵鋒聯手打出10：0的攻勢。惟雙方分差太大，勝負早已沒有懸念，港隊見狀派出一眾「99」及「00後」小將吸取經驗，終以66：112落敗。

港隊共有3個球員得分上雙，陳怡富14投8中，收穫全隊最高的17分，外加5籃板4助攻。大師兄蘇志樂和趙鍵鋒則有13分和12分進帳。另一主力黃律堯賽後表示，球隊外線進攻受限，也錯失了許多籃板和二次進攻機會，成為落敗主因。

根據FIBA（國際籃球協會）規定，完成3個階段賽事後，每組戰績前2的球隊，會取得亞洲盃資格。港隊目前3戰全敗，在C組敬陪末席，原本還要與新西蘭、澳洲作賽。但受疫情影響，兩隊此次未有派隊參賽，或面臨FIBA懲處，若最終未能完賽，港隊和關島有望直接晉級亞洲盃。