死亡之組突圍1分不能少　德國法國強強碰頭

歐國盃F組周三凌晨爆發強強對碰，德國將會坐鎮主場，與法國重演上屆4強戲碼。德國前線人腳配置一般，尤其缺乏高產射手壓陣，對住後防表現穩健嘅「高盧雞」隨時冇運行。至於法國賽前有射手賓施馬受傷，今場上陣成疑，睇番兩軍近年交手入波唔算多，一於吼實中位數2.5球入球細。（Now 618及616周三凌晨3時直播）

主教練勒夫作為「德意志戰車」掌舵人近15年之後，將會喺今屆大賽後退位，球隊肯定希望能用佳績，送別呢位國家隊史上在位時間最長嘅功勳教頭。德國今屆喺「死亡F組」要面對法國同衞冕之師葡萄牙，可以話係場場硬仗，要爭出線冇得行差踏錯。球隊中場陣容大熟大勇，卻奧斯、根度簡及甘美治攻守兼備，有能力與任何一隊對手周旋，不過迪姆華拿、夏維斯及湯馬士梅拿三位前鋒雖然名氣響噹噹，但睇番數據其實入球效率麻麻，今場想喺密集嘅法國後防搶到甜頭，邊有咁容易？德國隊嘅入球能力實在不宜高估。

高手過招旺細盤

作客嘅「高盧雞」法國保留大部分2018年世盃冠軍陣容，包括弗爆嘅主將尼高路簡迪、基沙文同「新世代球王」基利安麥巴比等，而且仲有今季喺皇家馬德里表現出色嘅賓施馬重返大軍，不過呢位老將啱啱喺熱身賽勇戰受傷，無奈退下火線，就算今場趕及復出，狀態都難有保證。法國向來踢法偏向保守，防線極之穩健，佢哋同德國近6次交手，有4次總入球開出2球或以下，包括上屆4強法國以2比0擊敗德國，預料呢場戰況會繼續膠着，中位數2.5球入球細值得留意。