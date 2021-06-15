無懼2萬5千土耳其球迷　艾芬安柏度享受被噓

威爾斯將於周四（17日）凌晨出戰歐國盃A組次輪賽事，喺巴庫奧林匹克球場迎戰土耳其。賽前威爾斯就收到壞消息，因為比賽當日預計會有大約25,000名土耳其球迷入場打氣，相反威爾斯嘅支持者只有約250名，但後衞艾芬安柏度就表示「一啲都唔驚」，仲話球隊好奇怪，鐘意畀球迷噓。

今屆歐國盃破天荒由12國合辨，比賽場地分布喺唔同國家，加上容許球迷入場，但威爾斯就一場主場賽事都無，效力錫菲聯嘅艾芬安柏度笑言影響唔大：「除咗我哋，每個國家似乎都有一場主場比賽，能夠聽到人群嘅噪音都幾好，我哋都相當期待，另外講出嚟好奇怪，但我哋鐘意被噓，呢啲就係氣氛。」

對手土耳其揭幕戰以3球大敗予意大利，艾芬安柏度就話無留意太多，認為前幾日嘅賽果唔會影響自己睇法，相信土耳其有一定實力同質素。上場只能夠後備入替，呢位20歲年青小將認為球隊落後再追和係一個好結果，但今場都仲有好多地方需要改善：「球隊表現好難評價，因為我無辦法做到啲咩貢獻。但我諗每個人都覺得唔係一場完美嘅比賽，因為無贏到10比0，總有啲野我哋可以做得更好，球隊需要從中學習同改進，好似拎到多啲控球權並統治比賽。」