C朗起孖破紀錄！葡萄牙挫匈牙利響頭炮

周三(16日)凌晨歐國盃「死亡F組」賽事展開，葡萄牙作客匈牙利，葡軍雖然連番錯失機會，迪亞高祖達兩度失機，C朗離門6碼炒高最嘥料，但在最後6分鐘連入3球，包括C朗梅開二度，結果葡萄牙贏3比0，衞冕打響頭炮！

匈牙利主場普斯卡斯球場氣勢熱烈，據報道有61000名球迷入場，全場滿座，主隊氣勢強勁，不過由隊長C朗拿度領軍嘅葡萄牙一於少理，開波就搶攻，4分鐘迪亞高祖達有個單刀機會，可惜射得太正被門將古拉施斯封出，喺左邊更佳位置嘅C朗猛叫佢交波但冇回應，搞到C朗好激氣。

16分鐘出現驚險碰撞，尼爾遜施美度中場爭波同對方阿迪拿費奧拿相撞，施美度當場凌空飛起再撻落地，球證立即吹停比賽，好彩兩人都冇受傷。19分鐘C朗單刀埋門並完成射門，雖然被對方門將封兼且越咗位，但C朗事後都向隊友比比豎起手指公，認為呢球波交得靚。

戰至36分鐘匈牙利終於有首個攻勢，施沙拉爾接應左路罰球門前頭槌攻門，但角度欠奉被門將魯爾柏迪斯奧輕易沒收。40分鐘迪亞高祖達又有機會，可惜佢門前轉身抽射又被擋出，佢交畀位置更佳嘅般奴費南迪斯可能仲好。

42分鐘般奴費南迪斯左路送入禁區，C朗殺到門前空晒睇怕入得，點知佢離門6碼一射衝天，嘥咗個領先黃金機會，C朗自己都掩面。

下半場重開比比就有個頭槌攻門，頂個彈地波可惜冇乜力被沒收，49分鐘匈牙利有第2次攻門，施沙拉爾遠射但冇乜威脅，67分鐘般奴費南迪斯中距離勁射，又被古拉施斯撲出，79分鐘匈牙利一個攻勢嚇你一跳，舒安單刀埋門射近柱入網，全場震動，不過舒安越位在先食「詐胡」！

葡萄牙攻到84分鐘終於入波，拉菲爾古里路助攻殺入禁區起腳，個波冇乜力但省中對方後衞韋利柯賓改變方向，慢流尾袋死角入網，葡萄牙領先1比0，2分鐘後韋利柯賓再輸12碼，C朗主射破網，取得個人決賽周第10個入球，打破柏天尼保持嘅歐國盃入球紀錄，補時階段C朗再順利起孖，決賽周累積到11球，協助葡萄牙贏3比0完場。