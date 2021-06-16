曉姆斯擺烏龍　德國輸畀法國

周三(16日)凌晨歐國盃F組重頭大戰，德國主場出擊，領隊勒夫今屆重召老將曉姆斯，點知呢位32歲中堅卻擺烏龍，導致0比1不敵法國。「死亡之組」經過首輪賽事之後，上屆冠亞軍葡萄牙、法國一齊贏波。

兩軍一開波就互相駁火，當中以法國攻勢比較有威脅，包括中場保羅普巴迎頂角球僅高出，基利安麥巴比喺左路起腳，貼柱出界。

踢到20分鐘，法國率先打開紀錄，盧卡斯靴南迪斯左路傳中，德國32歲中堅曉姆斯解圍變擺烏龍。雖然德國積極反撲，但卻奧斯主射罰球，以及根度簡禁區內起腳，都未能中目標。

換邊之後冇耐，法國幾乎可以拉開紀錄，52分鐘拉比奧特禁區左路起腳，但中柱彈出。轉個頭德國反擊，基拿比接應左路傳中，第一時間射門，僅僅高出。66分鐘基利安麥巴比射入，但由於隊友基沙文越位在先，被判入波無效。

德國主帥勒夫見唔對路，一次過換入2位進攻球員迪姆華拿、利萊辛尼搏殺，但作用有限，反而法國突擊更加有威脅，前鋒基利安麥巴比有1次單刀機會，僅被曉姆斯從後踢走。

84分鐘，基利安麥巴比右路傳中，由賓施馬射入，但麥巴比越位在先，法國又食詐胡。德國唔使輸多1球，都算好彩，最終法國維持贏1比0。