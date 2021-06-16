歐國盃完成首輪分組賽事，24支參賽球隊已經亮相，大部份爭標熱門都旗開得勝，當中以意大利、比利時、葡萄牙最有霸氣，同樣大勝3比0。不過，賽事史上捧盃最多嘅2支球隊西班牙、德國竟然一齊出閘脫腳，令唔少球迷跌爛眼鏡。

身為A組主辦國之一嘅意大利，把握地利優勢，改變以往慢熱風格，以3比0擊敗土耳其，各項賽事取得9連勝，兼不失球，而且每場都贏2球或以上，攻守兼備。

B組比利時贏俄羅斯3比0，盧卡古延續效力國際米蘭時期嘅勇態，個人梅開二度。同樣首場入2球仲有C朗，協助葡萄牙大勝匈牙利3比0，呢2位今季意甲射手榜1、2名球員，由聯賽鬥到歐國盃。

最令人驚喜係捷克前鋒柏德列舒希克對蘇格蘭，亦梅開二度，包括離門49.7碼笠入，成為歐國盃史上最遠距離入波，相信好大機會當選今屆金球。

同樣有驚喜演出仲有首次打入決賽周嘅芬蘭，佢哋對丹麥，全場只有1次射門，就入波贏1比0，美中不足係賽事發生丹麥中場基斯甸艾歷臣暈倒事件，幸好佢已無大礙。

至於最令人失望一定係德國同西班牙，兩隊都曾經3次奪得歐國盃冠軍，屬於賽事史上捧盃最多嘅球隊。不過，西班牙首場僅打和瑞典0比0，相信由於「鬥牛兵團」早前爆發疫情，令球員表現受影響。

德國以0比1不敵法國，首次喺歐國盃第1場比賽輸波，領隊勒夫要諗下計帶領球隊走出低谷。