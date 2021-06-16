土耳其威爾斯屯兵後防打陣地戰　

歐國盃A組第2輪分組賽，土耳其對威爾斯，今場喺中立場阿塞拜疆舉行。土耳其上場0比3不敵意大利，進攻板斧欠奉之餘，防線亦犯下唔少錯誤，相信領隊根尼斯吸取教訓後，今場會作出變動，改善防線表現，避免重蹈覆轍。至於威爾斯球星加里夫巴利腳頭無靈，球隊亦一向擅守不擅攻，近5場有4場總入球開出2球或以下，最好博中位數2.5球嘅入球細。（Now 618及616周四凌晨零時直播）

土耳其上場對住意大利，毫無還擊之力，全場只有3次射門，而且全部唔中目標，咁都唔止，防線球員踢到慌失失，包括中堅美列迪美羅擺烏龍，以及門將烏古簡卡基亞傳球失誤導致失波。領隊根尼斯首先要諗計改善防線「止血」，否則今場再輸，出線機會就非常渺茫。因此，預料土耳其唔會壓得太前搶攻，避免被對手偷襲。

加里夫巴利表現走樣

至於威爾斯礙於本身實力有限，佢哋一向採取穩守突擊戰術，入球數字偏少，正因為攻力弱，所以佢哋上半場必然會先力求站穩陣腳，以免失波之後難以扳平。

雖然威爾斯擁有星級翼鋒加里夫巴利，但佢仍然未擺脫近年低迷狀態，上場逼和瑞士1比1，佢未能創造具威脅攻門之餘，更加多次失去控球權，被多個足球網站評為全場最低分球員。至於效力曼聯嘅翼鋒丹尼爾占士上場喺進攻左路雖然活躍，但畢竟經驗所限，製造唔到威脅攻門，另一中場球星艾朗藍斯上仗亦冇料到，依家威爾斯嘅最強進攻武器都一齊啞火，恐怕難以對土耳其構成太大壓力。今場似係拉鋸局面居多，捧入球細穩陣。