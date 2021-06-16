喜訊！三鐵新星奧斯卡　確認獲得東奧入場券

香港隊再添奧運入場券！香港三項鐵人總會已收到確認信，22歲港將奧斯卡憑着亞洲排名，成功登上東京奧運列車，這是繼2008年北京奧運之後，再有香港鐵人躋身奧運舞台。

隨着6月14日於墨西哥舉行的世界杯賽落幕，國際三項鐵人聯盟隨即計算分數，香港三項鐵人總會昨日收到確認信，撇除主辦國日本選手後，年輕港將奧斯卡成功取得亞洲區第一名入場券，參加7月26日舉行假台場海濱公園舉行的東京奧運三項鐵人賽事，更成為今屆三項鐵人男子組賽事55名參賽者中，最年輕選手。

三鐵總會表示，早在3年前，奧斯卡與總教練韋安祖就開始南征北討，展開漫長的奧運計分賽旅程，希望一完奧運夢。經過連番努力，無懼疫情影響，今日終於成功登上香港奧運代表團列車，成為史上第三位奧運三鐵港將；2008年北京奧運，香港由李致和及麥素寧代表參賽。

1999年在港出生的奧斯卡近年在三鐵界急速冒升，2019年在5個ITU賽事中登上頒獎台，包括在南韓贏得亞洲錦標賽精英組冠軍。2021年亞洲三項鐵人錦標賽，受到賽前隔離5天影響而失去練習機會下，仍勇奪男子精英組第4名。5月中他參加在日本舉行的世界三項鐵人聯賽橫濱站賽事，同場高手林立，包括多名奧運選手列陣，結果屬全場「最後生」一輩的奧斯卡獲得第36名。奧斯卡今年除了奧運之外，還希望代表香港全運會，力爭獎牌。