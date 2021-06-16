香港隊　唔使踢附加賽　直入亞盃外第三圈　

港隊直入亞洲盃外圍賽第三圈！香港足球代表隊周三（16日）凌晨以4球不敵巴林，由於賽前阿富汗賽和印度，令全失3分的港隊賽後只能以5分，在8支「最佳第4名」球隊中排名第5，本來需要轉戰附加賽。但亞洲足協（AFC）周四（17日）卻於官網宣布，港隊能夠直接進身亞洲盃外圍賽第三圈。

AFC於官網解釋，因目前已有13個國家，包括2023年亞洲盃主辦國的中國，以及衞冕的卡塔爾等已取得決賽周入場劵，因此除了3支成績最差的小組次名、所有小組第3名外，第4名球隊及3支最佳成績的小組第5名，合共22支球隊同樣可以晉身亞洲盃外圍賽第三圈，至於最後2個席位需要透過附加賽確定。

受惠於AFC這個決定，最終小組排第4的香港隊，能夠成功晉級亞洲盃外圍賽第三圈，不用踢附加賽，賽事預定於明年2月展開。

亞洲盃外圍賽第3圈24支參賽國家：

成績最差小組次名：塔吉克、烏茲別克、科威特

小組第3名：巴林、土庫曼、約旦、巴勒斯坦、馬來西亞、菲律賓、吉爾吉斯、印度

小組第4名：泰國、新加坡、蒙古、阿富汗、香港、馬爾代夫、斯里蘭卡、尼泊爾

最佳成績小組第5名：緬甸、也門、孟加拉

附加賽參賽球隊：印尼、柬埔寨、中華台北、關島