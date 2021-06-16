【港講J.LEAGUE】做足防疫措施 保障各持份者

新冠疫情席捲全球已逾一年，至今仍未受控，世界各地為防疫情嚴重擴散採取了不同程度的措施，當中不離入境限制、檢疫、大規模檢測、社交距離限制，但全球的經濟、文化活動以至人們的生活總不能停頓，國際體壇亦早已重啟，今季J.LEAGUE就實施了嚴謹的防疫措施，讓觀眾可以安全、安心地入場觀戰。

去年的J.LEAGUE賽事一度因疫情而改為閉門進行，但在疫情難以短期內終結之下，J.LEAGUE亦不可能長時間謝絕觀眾入場，因此在配合日本政府的防疫措施下，J.LEAGUE制訂並實施防疫指引，讓觀眾可以安心、安全地入場觀戰。

J.LEAGUE日前在YouTube頻道上載了一段約4分20秒的短片，介紹目前賽事運行的防疫安排，片段以一場在東京味の素體育場舉行的賽事為例，展示了比賽當日實行的防疫措施，包括觀眾在球場閘口外要以消毒搓手液清潔雙手，然後接受手持探熱槍的工作人員探熱，若體溫逾37.5攝氏度即要離開，到閘口處即出示電子門票交由檢票人員以儀器查核，過程中雙方毋需接觸，而所有工作人員在佩戴口罩之餘，亦有戴上一塊遮擋面孔、以防止飛沫的透明膠片。

進入球場範圍，需要排隊的地方都在地面貼有標示站立位置的標記，上有日文、韓文、中文、英文字句，提醒觀眾在排隊期間保持社交距離，食物攤檔亦裝上透明膠片以阻隔飛沫，而透過電子支付、或以金屬盤盛載交易用的現金或信用卡，可避免買賣雙方有身體接觸。

疫情新常態之下，球迷在看台上亦需嚴守社交距離，與其他人保持前後左右最少一個座位間距，也不能如過往一樣唱歌、搖旗、跳舞、吶喊助威，只可以掌聲為球員打氣，而球場所有座位、欄杆在比賽前，都經由工作人員以消毒藥水清潔。場上的球員也不可如過往隨意取用水瓶，球隊工作人員會在瓶上寫上號碼，讓球員按號取用。

上述防疫守則只是球迷可以經歷、見證的一部份，J.LEAGUE制訂的防疫指引，最新版本已更新至99頁，內容涵蓋範圍極廣，由入座人數（場地容量一半或5000人，較少者為準）到一旦有人員確診或成為緊密接觸者的應對、賽事運行各細節安排，都有清晰規定。J LEAGUE亦安排福島J VILLAGE為「隔離泡泡」區域，讓外援球員入境後於該處隔離。