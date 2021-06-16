瑞士防守有料到　意大利求穩再追半和

話咁快歐國盃今晚展開第2輪分組賽，A組意大利主場迎戰瑞士，雖然意大利喺揭幕戰以3比0大勝土耳其，但攻門效率欠佳，打開紀錄嗰球，都係靠對手擺烏龍，幸運成分唔低。至於瑞士以防守穩健見稱，有力抵擋主隊攻勢，加上雙方近5次對賽，上半場都打和，一於再追半場和。（Now 618及616周四凌晨3時直播）

意大利上場憑主場優勢強攻土耳其，全場射門多達24次，但只有8次中目標，特別係上半場具威脅嘅攻門並唔多。直至下半場逼到土耳其中堅美列迪美羅擺烏龍，加上對手信心及體力都下跌之後，意大利先至得以連番射門得手，最終贏3比0。

賽程緊密或勒住踢

由於意大利已經有3分在手，出線形勢樂觀，今場冇必要太冒進，甚至打和亦冇壞，相信領隊文仙尼會採取比較保守嘅踢法。事實上，意軍喺「文Sir」執教後，雖然錄得廿多場不敗，但睇番佢哋唔係「獅子搏兔」強攻，每每係謀定而後動，搵到空位先靠恩莫比尼、恩斯治尼呢類技術型射手一劍封喉，因此「開波即搶」並唔係佢哋杯茶。再者，歐國盃決賽周賽程緊密，每支球隊都唔可能場場都搏盡，意大利今場回一回氣亦好正常。

另一邊廂，瑞士一向都係守強攻弱嘅球隊，從佢哋上屆歐國盃3場分組賽只入2球及失1球，可見瑞士踢法非常保守，果然上場僅同威爾斯打和1比1，上半場互交白卷。

值得留意，瑞士上場對威爾斯係上周六舉行，變相比意大利少1日時間休息，體力上難免輸蝕。更何況瑞士今場作客應該會更傾向主守，預料上半場會係攻防戰，開半場和機會較高。