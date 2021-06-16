劍指東奧獎牌　江旻憓躊躇滿志：練成很多新招

距離東京奧運開幕尚餘一個多月，香港劍擊隊今日（16日）在體育學院會見傳媒。前重劍世界一姐江旻憓（Vivian）透露，在疫情期間練了很多絕招，作為爭奪個人獎牌的「秘密武器」。男子花劍的蔡俊彥和張家朗，也帶著更成熟的心，朝著團體頒獎台進發。

東京奧運劍擊項目將於7月24日假幕張展覽館展開，男花和女重隊各自取得團體賽及3個個人賽資格，合共8張入場券，成為東奧「大戶」之餘，也是香港獎牌希望。繼2016年里奧後，再闖奧運的Vivian表示，過往一年收穫豐富：「我（右膝十字韌帶撕裂）已經完全康復啦！還強壯了，練了很多對手一定沒見過的新招！」而最大的收穫，是找回初心：「以前經常比賽，打得好就開心，打得不好，就覺得好憎劍擊。但現在整整一年沒比賽，反而找回樂趣，每日都愈來愈喜歡打劍！」

東奧開幕翌日，就是女重個人賽，意味著Vivian將衝擊香港第一面獎牌，她坦言緊張，但慶幸有隊友佘繕妡、連翊希和朱嘉望一起分擔：「開幕翌日就出場，好像不太好。我會提醒自己：『日日都是這樣練，做自己喜歡、擅長的事，沒什麼好緊張的。』」因疫情關係，東奧期間運動員被困「隔離泡泡」，親友也不能前往東京打氣，Vivian未覺可惜：「我很感恩仍有奧運。其實覺得很對不起日本人，不能出去玩沒關係，我們會乖的。」

男花方面，蔡俊彥、張家朗和張小倫將出戰個人賽，並與師弟吳諾弘衝擊團體賽獎牌。「我們已在不同國際賽得獎，證明了實力，有信心！」張家朗說。相隔5年再度征奧，他表示自己已由「小朋友變成大人」，卻期望重拾當初無畏無懼的心態：「當時年紀小，沒包袱，但近年開始想追成績，應該放鬆點的。這年經常跟教練討論，怎樣找到一個平衡，想用練習的心態作賽，放開手腳打。」

世界排名第8、年僅23歲的蔡俊彥，則是首度踏足奧運舞台。他指疫情期間學會放鬆：「以前壓力來了，覺得要對抗、打贏它，現在學會以柔制剛。例如賽前一日看看科幻片，會發現宇宙很大，比賽只是小事，就會由繃緊變舒服。」他預計團體賽首個對手是俄羅斯，由於過往碰頭，港隊未嘗勝果，也未知對方派出哪幾個劍手，故視為最硬一仗。