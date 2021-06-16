利物浦力斟泰利文斯　接替韋拿杜姆

比利時中場泰利文斯近2季表現大勇，奠定國家隊及李斯特城嘅核心地位，據悉利物浦領隊高普非常欣賞呢位24歲全能戰士，希望今夏簽入泰利文斯，填補韋拿杜姆離隊之後嘅空缺。

出身於比甲球隊安德列治嘅泰利文斯，曾經效力法甲球隊摩納哥，2019年1月被外借去李斯特城，憑出色發揮，被「狐狸兵團」用3,200萬鎊買斷。

呢位攻守兼備嘅猛將今季為李斯特城各項賽事上陣51場，射入9球，包括英足盃決賽射入世界波，以1比0擊敗車路士，奪得冠軍，並獲隊友及球迷選為李斯特城今季最佳球員。泰利文斯上場歐國盃亦踢足全場，成為贏波功臣。

李城曾經開出全隊最高薪嘅10萬鎊周薪，希望同泰利文斯續約，但佢仲未決定去留，吸引多間大球會嘅興趣。當中以利物浦最希望簽入泰利文斯，因為韋拿杜姆今夏轉投巴黎聖日耳門之後，急需要簽入具級數中場填補空缺。泰利文斯喺位置上同韋拿杜姆一樣，加上已經適應英超，無疑係最佳人選。

不過，意甲勁旅祖雲達斯都睇中泰利文斯，估計佢嘅身價勢必水漲船高，起碼要5,000萬鎊轉會費，李斯特城先至有機會放人。