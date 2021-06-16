米蘭卓克入「美斯式」靚波　俄羅斯搶「芬」成功

周三（16日）晚上歐國盃頭場上演B組次輪賽事，首輪慘敗嘅俄羅斯，憑阿歷斯米蘭卓克一箭定江山，喺主場以1比0擊敗芬蘭，成功開齋兼重燃出線希望。

俄羅斯由於首輪淨吞比利時3蛋，為爭取出線，今仗不容再失，不過一開波即畀芬蘭普贊柏路頭槌破網，好彩佢越位在先食鋪詐胡。雖然俄羅斯其後有馬里奧費南迪斯因傷退下火線，焗住換入華捷卡拉華耶夫，但對佢哋冇乜影響，去到完半場前，阿歷斯米蘭卓克同隊長迪斯尤巴嚟個撞牆配合，前者於禁區右路扣番大位，起左腳妙射遠柱死角入網，堅似美斯式靚波，終於打破僵局。

易邊後芬蘭未有放棄，迪姆普基於禁區邊快射，被迪維耶夫及時閂出。其後俄羅斯都有機會拉開比數，阿歷斯米蘭卓克交出靚直線，謝馬列甸洛夫嘅射門眼見慢溜尾袋之際，可惜僅僅斜出，完半場前迪斯尤巴頂住對方後衞，再傳畀古斯耶耶夫勁射又遭沒收，最終俄羅斯小勝1粒，今屆打開勝門之餘，依家與芬蘭及打少1場嘅比利時同得3分，保持出線機會。

值得一提嘅，係俄羅斯箭頭迪斯尤巴雖然食白果，但表現搶鏡，係贏波無名英雄，連同今仗嘅助攻，佢喺近21次為俄羅斯披甲，合共製造22個士哥（14球及8次助攻），重要性不可見一斑。