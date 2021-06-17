大聖爺宴客但交兩助攻　威爾斯照贏土耳其開齋

周四（17日）凌晨歐國盃A組次輪賽事，威爾斯雖有「大聖爺」加里夫巴利射失12碼，但佢貢獻兩次助攻，協助「紅龍」以2比0擊敗土耳其，打開今屆勝利之門，依家累積4分，好大機會連續兩屆殺入淘汰賽。

今仗於中立場阿塞拜疆舉行，雙方首輪都踢得頗為保守，但估唔到今仗一開波即你一拳我一腳，上仗表現冇影嘅「紅龍」威爾斯隊長加里夫巴利，妙傳畀艾朗藍斯，佢殺入禁區冷靜扣過蘇恩古射番近柱，過唔到對方門將烏古簡卡基亞，土耳其立即還以顏色，老將布拉卡爾馬斯及辛基斯安達先後埋門被沒收。

之後「大聖爺」再靚交空晒嘅藍斯，點知佢單刀射高，冇耐土耳其一次攻勢，卡恩阿耶漢勁頂遠柱，好彩有祖摩利護空門解圍。去到42分鐘，又係巴利長傳再交畀走到靚位嘅藍斯，今次終於冇嘥料，佢心口控定，趁烏古簡卡基亞出迎前快射得手，半場領先1粒。

易邊後土耳其立即反撲，辛基斯安達接應長傳近頂斜出，查漢奴古遠射又冇力，布拉卡爾馬斯車身窩利亦高出，明顯操之過急。其後巴利博到12碼，佢親自操刀竟然炒到9樓咁高，錯失拉開比數嘅黃金機會，補時階段巴利橫傳畀干拿羅拔斯近門建功，最終贏到2比0，依家2戰1勝1和得4分，晉級機會高唱入雲，相反土耳其2戰全敗兼0入球，出線形勢危危乎。