意大利2戰2勝　提早晉級16強

周四(17日)凌晨歐國盃A組，意大利憑23歲中場新星文路爾盧卡迪利個人梅開二度，加上恩莫比尼建功，主場以3比0擊敗瑞士，分組賽2戰2勝，提早成為今屆第1支晉級16強嘅球隊。

意大利一開波就搶攻，史賓亞蘇拿左路傳中，恩莫比尼無人看管之下，卻頂高出界。踢到19分鐘，中堅基亞連尼接應角球射入，但球證睇完VAR之後，指佢犯手球在先，判入球無效。

禍不單行，呢位36歲老將喺24分鐘受傷退下火線，由法蘭斯高阿沙比入替。不過，基亞連尼傷出2分鐘後，意大利就打開紀錄，杜文尼高貝拉迪右路突破後傳中，由文路爾盧卡迪利近門射入。

換邊之後，瑞士加強壓逼，搶番唔少攻勢，但意大利1次反擊，就拉開紀錄，52分鐘文路爾盧卡迪利離門約25碼勁射入網，個人梅開二度，亦係23歲中場首次喺國際賽1場入2球。

瑞士換入史堤芬蘇巴、施雲韋迪馬，試圖挽回敗局，但史堤芬蘇巴近門窄角度起腳，被意軍門將基安盧基當拿隆馬擋出。

意大利由杜文尼高貝拉迪勁射還擊，可惜高出，恩莫比尼之後有2次黃金機會，但都射斜出界，呢位效力拉素嘅前鋒踢到88分鐘，遠射入網，連續2場分組賽有波入，協助意大利大勝3比0。