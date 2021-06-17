【官宣】拉莫斯離隊　結束16年皇馬生涯

西甲勁旅皇家馬德里正式宣布，隊長沙治奧拉莫斯約滿離隊，結束效力呢支「銀河艦隊」16年生涯。雖然呢位中堅已經35歲，但仍然獲得唔少大球會垂青，據悉法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)好大機會簽入沙治奧拉莫斯。

皇馬同沙治奧拉莫斯嘅續約問題纏繞多時，雙方最大分歧係球會只願意開出1年短約，但拉莫斯要求2年合約，最終無法達成協議，呢位西班牙國腳只能黯然離開。

出身於西維爾青年軍嘅沙治奧拉莫斯2005年加盟皇馬，為球隊上陣671次，奪得22項主要錦標，包括5季西甲、2屆西班牙盃、4屆歐聯及4屆世冠盃冠軍。

雖然沙治奧拉莫斯司職後衞，但助攻力強，不時把握死球機會頂入，並且擅長主射12碼，佢為皇馬累積入咗101球。

另外，沙治奧拉莫斯亦為西班牙國家隊上陣180次入23球，奪得2008及12年歐國盃冠軍、2010年世界盃冠軍。不過，拉莫斯過去1季受傷患困擾，未能入選西班牙大軍踢今屆歐國盃。

沙治奧拉莫斯離開皇馬之後，可以免轉會費，自由身加盟其他球隊，除咗PSG計劃簽入呢位老將之外，有傳曼聯、曼城、車路士都有興趣招攬拉莫斯加盟，大家拭目以待，睇下花落誰家。