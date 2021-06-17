【人物誌】薩斯索羅孖寶　意軍最大收穫

意大利喺歐國盃A組第2場，以3比0大勝瑞士，兩位效力薩斯索羅嘅球員文路爾盧卡迪利、杜文尼高貝拉迪居功厥偉，前者射入2球，後者貢獻1次助攻，風頭蓋過唔少效力大球會嘅球星，亦證明領隊文仙尼用人惟才，用「平民版」人腳，一樣可以踢出燒鵝味道。

23歲嘅文路爾盧卡迪利出身於AC米蘭青訓系統，年僅18歲已經為A米上陣，被指踢法似A米名將蒙杜利禾，甚至一度成為主力，對祖雲達斯一役，更加射入世界波，佢今場歐國盃遠射得手，並非偶然。

不過，AC米蘭始終傾向重用外援，令文路爾盧卡迪利逐漸失去上陣機會，3年前黯然轉投薩斯索羅，今季踢出顛峰水準，射入4個意甲入球，奠定中場核心地位，文路爾盧卡迪利亦當選今場歐國盃最佳球員。

至於26歲翼鋒杜文尼高貝拉迪屬於天才型球員，7年前意甲對AC米蘭，轟入4球而聲名大噪。佢今季意甲有17球進帳，本土球員之中僅次於恩莫比尼、恩斯治尼，力壓祖雲達斯嘅名將之後費達歷高基艾沙，成為意大利正選。

杜文尼高貝拉迪喺首場分組賽對土耳其，已經多次喺右路突破製造威脅，今場仲貢獻助攻。

值得一提，薩斯索羅有3位球員入選意大利出戰歐國盃，另1位係21歲前鋒拉斯柏度尼，睇下呢位小將遲啲有冇機會上陣表演。

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