溫網點算?費達拿熱身賽出局首次8強不入

費達拿想再捧溫布頓有難度！這位瑞士「草地王」早前在法網提早退出，一心為即將開打的溫布頓作好準備，但快將40歲的瑞士天王周三出戰熱身賽在哈雷網賽竟然不敵20歲加拿大小子阿里艾森，18次參賽以來首次8強不入。

作為哈雷草地賽10冠王的費達拿，連自己都不敢相信輸波的事實，他以6比4、3比6及2比6負於阿里艾森，巧合地他們同在8月8日生日，費天王足足年長20歲，而他賽後對自己輸波極度失望:「我完全唔可以接受，自己喺場上態度非常唔好，真係好失望，今日絕對唔係我嘅，開局已經唔積極。」

「跟住最重要係要搵出問題，面前就係溫布頓，以今場嘅局面第三盤係唔能夠接受。」今仗是費達拿在職業生涯參加哈雷賽事18次以來，首次無緣男單8強。

至於剛贏得法網冠軍的「世界一哥」祖高域，亦為轉打草地場的溫網作準備，但他今次與過往不同，將會在馬洛卡出戰雙打賽事；而由於疫情關係，去年溫網取消了一屆，2019年盟主的祖高域將以衞冕身份出戰。

講到溫布頓，賽會公布從本月28日起可以容許半數觀眾入場觀戰，而準決賽及決賽則力爭可以滿座入場。不過，今年的獎金則縮水，總獎金為3501.6英鎊，男、女子冠軍獎金由235萬英鎊減至170萬英鎊。