亞協盃　50蚊有得睇「東理大戰」！

足總周四（17日）宣布，下周三（23日）起在香港舉行的6場「亞協盃」J組賽事，將開放觀眾入場，惟進場球迷須遵守與港超聯球賽相若的防疫指引，包括填寫健康申報表、入場人數不多於座位數目75%等。

足總經過與亞洲足協及政府部門溝通後，宣布在香港舉行的6場「亞協盃」J組賽事，將開放觀眾席讓球迷入場。觀眾進場須遵守防疫指引，規定與早前港超聯相若，包括佔用座位不得超過座位數目75%、同一行座椅不可連續超過4張被佔用、球迷須填寫健康申報表和量體溫、於球場範圍內戴口罩、除飲用杯裝及紙包裝飲品外不可進食等。

「亞協盃」J組分組賽將有3場賽事於香港大球場舉行（詳情看下表），職、球員需確切執行醫學指引及相關防疫措施，為保持適當社交距離，於大球場舉行的比賽將僅開放廂房層及高層。此外，所有門票均設劃位，球迷均需按門票列印編號入座。

日期 對賽球隊 開賽時間 場地

6月 23日（周三） 臺南市FC 對 220體育會 16:00 將軍澳運動場

6月 23日（周三） 東方龍獅 對 理文 20:00 香港大球場

6月 26日（周六） 220體育會 對 東方龍獅 16:00 香港大球場

6月 26日（周六） 理文 對 臺南市FC 20:00 將軍澳運動場

6月 29日（周二） 220體育會 對 理文 20:00 將軍澳運動場

6月 29日（周二） 東方龍獅 對 臺南市FC 20:00 香港大球場

票價劃一收費港幣$50