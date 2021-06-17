為基斯甸艾歷臣奮戰　強攻比利時丹麥大晒冷

剛經歷基斯甸艾歷臣「生死一線」恐怖一幕嘅丹麥，周五凌晨歐國盃B組第2輪重頭大戰再度出擊，迎戰奪標熱門比利時。丹麥上場意外不敵芬蘭，今場要收拾心情為出線搏殺，雖然基斯甸艾歷臣缺陣，但球隊形勢上已不容再失，今場會盡地一煲；比利時前線粒粒皆星，今場據報更獲國王親赴哥本哈根打氣，眾星勢必施展渾身解數爭取入球，捧2.5球大盤。（Now 618及616周五凌晨零時直播）

丹麥中場基斯甸艾歷臣上仗比賽期間暈倒，好彩搶救及時，保住性命，不過球員心情已經受影響，輸波亦非戰之罪。丹麥球員驚魂已定，之後兩場賽事既要全力爭奪出線權，亦要為艾歷臣而戰，今場面對強敵亦會主動出擊。丹麥擁有不少才華橫溢進攻球員，巴夫韋迪、尤素夫保臣等前鋒技術全面，球隊火力無疑係近年最強，今年初喺3場世盃外圍賽狂入14球，而且更有多達11個入球者，可見丹麥進攻板斧甚多。翻查數據，丹麥近5次與比利時交鋒，有4次總入球開出3球或以上。

比利時國王入場打氣

比利時前場陣容實力超班，無論正選抑或後備都有能力取得入球，上仗作客3比0大破俄羅斯，王牌前鋒盧卡古持續勇態，個人包辦兩個入球，亦係佢個人近10場國際賽第10個入球。今場就連比利時國王菲利普亦決定親臨現場打氣，「歐洲紅魔」為奪得出線權，當然不敢怠慢。不過比利時後防老化，防守力並非特別強大，而且翼衛卡斯泰尼上仗受傷後退隊，因此領隊馬天尼斯將以攻代守，發揮球隊最大優勢，預料今場戰情開放，捧大盤應最穩陣。