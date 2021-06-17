香港單車隊模擬賽　李慧詩鬥男車手練兵

香港體育學院周四（17日）安排香港單車代表隊於將軍澳單車館進行隊內模擬賽，奧運代表「牛下女車神」李慧詩及李海恩更分別大戰男子組的杜棹熙、梁嘉儒及羅子駿，寓賽於操。

今次是香港單車隊於東京奧運前第3次隊內模擬賽，奧運代表李慧詩（Sarah）及李海恩（Jessica）岀戰爭先項目。為加強二人的競爭性，男子短途車手如杜棹熙、梁嘉儒、羅子駿等人都加入女子組作賽。近期二人都與男子隊合操，進一步加強訓練強度，而Sarah上月於香港主場舉行的場地單車國家盃勇奪1金1銀，可見其狀態不錯。是日李慧詩於200米計時賽造岀10秒7，之後1/32決賽僅負杜棹熙，而李海恩則不敵梁嘉儒，二人跌落負方戰，與梁嘉儒再鬥一場。其後Sarah再戰2場擊敗Jessica後不敵羅子駿，全日共賽5輪。

香港單車總會行政總監黃志如（Alex）透露，「中長組運動員於中國岀戰全國場地單車賽後回港將有耐力訓練，故未有參加是次賽事。」目前為止，香港單車隊共得7場奧運入場券，除李慧詩及李海恩確認岀戰爭先及競輪賽，男子公路、女子麥迪遜及全能賽參賽車手仍有待公布。黃志如表示，「公路代表將率先在7月中岀發日本，其餘將陸續在7月底岀發。另外，國際單車聯會（UCI）將於6月30日公布東京奧運資格得主，現時香男子麥迪遜排後補名單第1位，衝奧之夢仍未絕望。」