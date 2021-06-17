人腳超班乘勝追擊　荷蘭開火打爆奧地利

歐國盃C組第2輪賽事，荷蘭於主場告魯夫球場迎戰奧地利。「橙軍」荷蘭擁有多名歐洲頂級戰將，首輪3比2擊敗烏克蘭，取得歐國盃13年來首場勝仗，今仗乘勇再度出擊，贏面壓一，加上雙方近年交手，荷蘭對奧地利佔壓倒性優勢，今場主勝有計。（Now 618及616周五凌晨3時直播）

近年成績回勇嘅荷蘭先後有中堅華基爾雲迪積克及中場雲迪碧克受傷缺陣，未能以最強人腳出戰歐國盃決賽周，然而現有陣容仍具備一線實力，前鋒迪比今夏將加盟巴塞隆拿，中場韋拿杜姆亦已轉投法甲勁旅巴黎聖日耳門。荷蘭首戰對烏克蘭大踢進攻足球，憑韋拿杜姆開紀錄、韋格賀斯再添1球，一度領先2比0，不過後來因為防線有所調動，被烏克蘭反搫得手，曾追至2比2緊張局面，但荷蘭始終技勝一籌，末段由杜費斯絕殺，以3比2力挫烏克蘭，火力予人一定信心。

阿拉巴獨力抗戰頂唔住

奧地利上場以3比1擊敗今屆歐國盃世界排名最低嘅北馬其頓，為球員打下一口強心針。奧地利球員主要來自德甲球隊，當中只有轉投皇馬嘅守將阿拉巴，以及效力RB萊比錫嘅中場球員沙比薩級數較高，其中阿拉巴喺國家隊可謂苦苦支撐大局，上場對北馬其頓所失1球，正正係阿拉巴同門將誤會造成，以佢一己之力，今仗面對荷蘭，奧地利防線恐怕更為吃力。「橙軍」不但實力較強，對賽往績更佔盡上風，近6次交手全勝，今場一於捧荷蘭贏波，全取3分。