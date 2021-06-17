雙「耶」再發威　烏克蘭砌低北馬其頓

周四晚(17日)歐國盃C組爆發搶分大戰，烏克蘭於羅馬尼亞中立場鬥北馬其頓。結果首輪比賽有份入球嘅兩位攻擊手耶莫蘭高及耶梅卓克再有斬獲，喺上半場各入一球，烏克蘭以2比1擊敗北馬其頓，打開今屆歐國盃勝利之門。

上仗僅負荷蘭嘅烏克蘭，今場正選陣容作出2個調動，派出沙柏蘭高及史堤巴蘭高，鋒線雙「耶」耶莫蘭高及耶梅卓克繼續擔正。至於同樣希望有分落袋嘅北馬其頓，今場先收起前鋒查高夫斯基，由史派洛夫斯基擔正，希望能更加強中場控制能力。

烏軍開局就大踢進攻足球，明顯是更快入局一方，其中馬利路夫斯基及上場有斬獲嘅耶莫蘭高，都有埋門機會，逼使上半場非常忙碌嘅北馬其頓門將迪米查夫斯基，要作出精彩撲。以一身紅色球衣出戰嘅北馬其頓亦非一面捱打，效力拿玻里嘅艾利夫艾馬斯，接應傳中門前有過起腳機會，但未能命中目標。

其後烏克蘭繼續多次打入北馬其頓心臟地帶，29分鐘終於成功打開記錄，卡拉華耶夫楔前柱後腳二傳，造就埋伏尾柱嘅耶莫蘭高成功撞入，為烏克蘭取得1比0領先優勢。烏克蘭得勢不饒人，耶莫蘭高送出直線，鋒線拍檔耶梅卓克窄位射近柱得手，為烏克蘭拉開比數。落後嘅北馬其頓急起直追，老將彭迪夫殺入禁區擺脫烏克蘭後衞防守，面對出迎嘅門將保舒贊乖巧笠入，可惜越位在先慘食詐胡，半場烏克蘭領先2球入更衣室。

換邊後，北馬其頓搶回不少主動權，後備入替嘅前鋒查高夫斯基，接應彭迪夫直線傳送殺入禁區起腳，被保舒贊撲出。北馬其頓再接再厲，終於得到收穫，上半場交出助攻嘅卡拉華耶夫今次鑄成大錯，禁區内踢跌彭迪夫，球證直指12碼，操刀的阿里奧斯基射門被雖然保舒贊撲出，但皮球解圍不遠，由這位列斯聯中場自己補中，為北馬其頓追成較接近比分。

83分鐘烏克蘭馬利路夫斯基開罰球省中人牆，球證透過VAR睇慢鏡發現對方犯手球，判罰北馬其頓得12碼，但係馬利路夫斯基主射被對方門將擋出，真嘥料。

最終雙方未能再增添比數，烏克蘭以2比1擊敗北馬其頓。