丹麥奮戰憾負比利時　全場向艾歷臣送祝福

周五(18日)凌晨歐國盃B組大戰，比利時作客以2比1反勝丹麥，繼A組意大利之後成為今屆賽事第2支2連勝球隊，出線16強問題不大，反而丹麥2連敗陷出局邊緣，最後一輪主場必須擊敗俄羅斯，才有一線生機。

開賽前雙方交換紀念品，比利時一方向丹麥送上國家隊全隊簽名波衫，衫上印有「基斯甸」及10號，為上仗比賽期間昏迷嘅基斯甸艾歷臣打氣。丹麥帕肯球場38000人全場滿座，丹麥爆發主場威力，2分鐘，比利時後衞積臣丹拿雅交錯波，被賀積查治搶到再送個直線，尤素夫保臣同門將泰拔高圖爾斯單對單之下，輕鬆射成1比0。

比賽至10分鐘，雙方球員暫停比賽，全場球迷起立鼓掌1分鐘，就連球證都一齊拍手，向丹麥10號球員基斯甸艾歷臣送上祝福，場面令人感動。

至於場上形勢，丹麥氣勢一時無兩，壓住嚟攻，直至30分鐘比利時先至有機會打反擊，但好快又畀丹麥搶番轉頭，34分鐘，丹斯加特引球入禁區，在對方5人包圍下成功起腳，可惜僅僅貼柱出界。

世界排名第1嘅比利時下半場展示實力，奇雲迪布尼後備入替梅頓斯僅9分鐘就做到嘢，盧卡古發動反擊，右路殺上傳中，奇雲迪布尼接應後再橫傳，傳畀空晒嘅杜根夏薩特輕易射成1比1。

比利時領先後再換入夏薩特，中場人腳更齊全，戰至70分鐘，比利時一次美妙組織，由進攻右路交到左路，最後由夏薩特送交後上嘅奇雲迪布尼勁射破網，比利時反超前2比1。奇雲迪布尼入波後拒絕慶祝，以示對丹麥嘅尊重。

丹麥末段傾力反撲，87分鐘巴夫韋迪頭槌頂中楣，注定冇運，最終比利時以2比1擊敗丹麥，歐國盃2連勝。