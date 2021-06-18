杜費斯再做英雄　荷蘭雙蛋贈奧地利闖16強

周五凌晨(18日)歐國盃C組賽事，荷蘭喺主場迎戰奧地利表現出色，右翼衛杜費斯繼首仗成為絕殺功臣後，今場又博到12碼兼入波，協助荷蘭贏2比0，兩戰全勝提前鎖定以首名身份晉級16強，係「橙軍」自2008年後，首次突破歐國盃分組賽，杜費斯亦獲選為今場最佳球員。

兩隊喺分組賽首仗都贏波，球員信心爆棚，令今場節奏頗為明快，主隊荷蘭喺球迷打氣下份外醒神，杜費斯11分鐘右路殺入禁區被阿拉巴踩跌博到12碼，迪比操刀順利先開紀錄。迪比今場表現活躍，24分鐘再次突破防線狂抽射中網側；40分鐘荷蘭再有黃金機會，韋格賀斯反擊門前傳中畀空間嘅迪比，可惜後者小禁區面對空門竟然炒高，半場荷蘭領先1比0。

換邊後奧地利積極反撲，但到肉埋門欠奉，荷蘭61分鐘更幾乎增添紀錄，迪維積接應角球頭槌被丹尼爾巴治文神勇撲出，馬菲斯迪歷特補射亦省中人後貼柱出界；67分鐘荷蘭後備上陣嘅當耶爾馬倫突破越位單刀，去到龍門口賴橫傳畀杜費斯射入空門。荷蘭之後縮後打反擊，奧地利亦束手無策，最終荷蘭贏2比0完場。

C組次輪另一場賽事，烏克蘭周四(17日)晚以2比1力克北馬其頓，目前同奧地利一樣得3分，最後一輪烏克蘭同奧地利正面交鋒。

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