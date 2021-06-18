兩大助攻王創紀錄　比利時未出力已出線

比利時周五(18日)凌晨2比1反勝丹麥提早出線，但前半段表現其實並唔理想，直到奇雲迪布尼同夏薩特兩大巨星後備上陣後，先至突然扭轉戰局。奇雲迪布尼同夏薩特今場齊齊貢獻助攻，自2014世界盃開始連續4屆國賽大賽都有助攻紀錄，係球壇僅有嘅2位球員，佢哋同時包辦近4屆國賽大賽助攻榜頭2位，威力驚人。

夏薩特同奇雲迪布尼係比利時命脈，但因傷關係今屆仲未正選上陣，夏薩特連續2場都係後備入替，奇雲迪布尼今仗更係首次後備登場，結果2大巨星落場後各交1次助攻，係自08年荷蘭嘅尹佩斯同洛賓後，歐國盃首次有2名球員同場後備上陣交出助攻。

Opta數據顯示，兩大「發電機」喺2014世界盃、2016歐國盃、2018世界盃同今屆歐國盃都錄得助攻，奇雲迪布尼合共有8次助攻係同期第2位，僅僅輸畀有9次助攻嘅夏薩特，證明兩人喺國際大賽嘅「電力」非凡。今場1傳1射嘅奇雲迪布尼表示，佢入波後唔慶祝係因為對基斯甸艾歷臣尊重，盡顯大將之風。

今場同樣後備上陣嘅，仲有養傷5個月後首度復出嘅中場老將韋素，佢同夏薩特、奇雲迪布尼都係領隊馬天尼斯心目中嘅正選，佢哋仍未擔正比利時就已經拎到出線權，盡展冠軍實力。馬天尼斯賽後亦大讚3位秘密武器：「當佢哋3個上陣後，明顯睇到球隊嘅分別，佢哋能夠喺極大壓力下做出正確嘅事情，佢哋加埋有超過300頂喼帽，只有特別嘅球員先做得到。」