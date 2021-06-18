拿度效應?!大坂直美、泰姆同日宣布棄戰

繼西班牙天王拿度宣布唔玩今屆溫網及東京奧運之後，再有大滿貫冠軍放棄今夏兩項大賽，世界排名第5的泰姆退出奧運，而日本名將大坂直美則不會參加溫布頓網賽，但將出戰東京奧運，並期待在江東父老面前比賽。

泰姆在聲明中表示因為今季開局表現不理想，所以想將精力放在溫網及全力衞冕美網身上，他更表示自己還年輕，希望可以為奧地利出戰2024年巴黎奧運。事實上泰姆今在過去兩項大滿貫都成績麻麻，年初的澳網於第四輪不敵迪米杜夫，而法網更加首圈出局；而2016年他因怕染上寨卡病毒都沒有參加里約奧運。

至於早前因為心理問題兼抵制記者會而最終退出法網的大坂直美，亦發聲明表示不會參加今年的草地大滿貫，打算未來休息，並想與家人及朋友一齊。不過，其團隊表示她會為奧運會而準備，希望在家鄉粉絲前比賽。

擁有20個大滿貫的拿度日前宣布因身體問題，退出今屆溫網及東京奧運，他剛於法網四強不敵世界一哥祖高域，未能在其擅長的「紅土場」上衞冕。

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