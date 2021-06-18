一個理由！歐國盃決賽隨時由英國搬到匈牙利

歐國盃啱啱開始小組次圈賽事，但有消息指歐洲足協正考慮將4強及決賽由英國搬到匈牙利，如果英格蘭真係入到準決賽，將可能無咗主場之利。

據英國《郵報》及《泰晤士報》嘅報道指，今屆歐國盃嘅4強及冠軍戰原本都安排喺英國溫布萊球場舉行，但由於英國目前嘅疫情隔離限制，歐洲足協正諗緊要改變決賽地點。歐洲足協認為如果主辦城市受到疫情隔離限制，會影響到官員、球迷及VIP到現場睇波。

據報道指英國政府正討論一項議案，就係畀歐洲足協、國際足協、外國政要及贊助商等有豁免權，呢班人可以唔駛隔離就可以直接到溫布萊睇波，並且可以參觀各支球隊訓練，如果真係通過，應該約有2500人獲得隔離豁免權。

如果英政府反對呢啲豁免權，歐洲足協會考慮將歐國盃決賽移去匈牙利布達佩斯上演，因為下個星期開始，歐盟取消區內邊境限制，即係話7月11日舉行嘅歐國盃決賽時，布達佩斯將可接待全世界球迷，並且准許球場座位全數坐滿；而即使英國給予豁免權，溫布萊球場都係只准50％人數入場。