「格仔兵團」首戰失利焗搶攻

歐國盃D組大戰，克羅地亞喺蘇格蘭中立場硬撼捷克。「格仔兵團」首輪失利，為出線呢場焗搶攻；捷克箭頭柏德列舒希克上仗梅開二度，信心爆棚下有力再數胡，而且捷克歐國盃決賽周分組賽次輪例大手交易，不妨向2.5球大盤埋手。（ViuTV 99、Now 618及616周六凌晨零時直播）

由於克羅地亞仍靠莫迪歷、比列錫等老將擔大旗，首輪怯於活力十足嘅英格蘭，刻意放慢行軍速度，最終以0比1輸波。不過「格仔兵團」嘅搶分目標，明顯係同組另外兩支對手捷克及蘇格蘭，尤其捷克已有3分在手，「格仔兵團」今場勢必搶攻，力求喺呢這支出線勁敵身上全取3分。

柏德列舒希克腳風順

捷克首輪作客同組實力最弱嘅蘇格蘭，順利輕取兩粒，箭頭柏德列舒希克頭頂腳踢包辦兩個入波，包括一個半場笠射世界波，官方指呢個入波距離達49.7碼，成為歐國盃決賽周史上最遠距離士哥。柏德列舒希克入咗呢球靚波後肯定信心大增，唔怕同克羅地亞鬥攻。

捷克係歐國盃決賽周常客，今屆已經係連續第7屆參戰，經驗豐富。佢哋仲有個特別數據，就係近6屆歐國盃分組賽次輪賽事例必發力，每每同對手對攻，呢6場全開3球或以上，包括上屆次輪逼和今場對手克羅地亞2比2，今場隨時開個翻版波膽，捧入球大有着數。