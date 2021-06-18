英倫打吡贏波即出線　英格蘭炮製入球蘇

今晚歐國盃壓軸戰爆發「英倫打吡」，D組英格蘭於溫布萊球場迎戰蘇格蘭。英格蘭首戰1比0擊敗同組最強對手克羅地亞，今場只要全取3分就可以提早出線，肯定唔會放軟手腳；蘇格蘭無論足球或政治層面，多年來都係被英格蘭「騎住」，當然想趁住國際大賽顯示實力。雙方近4次對賽全開3球或以上，今場推介玩2.5球入球大。（Now 618及616周六凌晨3時直播）

英格蘭領隊修夫基首戰重用今季喺曼城冇乜料到嘅史達寧，好彩佢不負所託，射入全場唯一入波，協助球隊擊敗克羅地亞，除此之外，年輕球員好似美臣蒙特同加雲菲臘斯喺中場線亦表現活躍，另一曼城球員菲爾科頓就曾經射門中柱，呢班球員夠活力之餘威脅力亦十足，「三獅兵團」攻力信得過。

蘇格蘭要證明「軟實力」

蘇格蘭首戰不敵捷克，該仗修咸頓前鋒查阿當斯意外只列後備，相信領隊奇勒係希望佢留力應付今仗。事實上查阿當斯上場後備入替後，蘇格蘭攻勢即時旺盛番，今場預料佢會正選落場。其實查阿當斯嘅父母係蘇格蘭人，但佢喺英格蘭出世，曾經代表過英格蘭青年軍，今年3月先至首次為蘇格蘭大國腳上陣，今場面對英格蘭，當然想用入波證明自己冇揀錯。

其實唔止查阿當斯，蘇格蘭全國上下都想趁今次歐國盃證明自己嘅「軟實力」。自英國脫歐後，傾向留歐嘅蘇格蘭一直希望從大不列顛獨立出嚟，唔想成日做英格蘭「細佬」，故此今場「英倫打吡」會特別落力。除查阿當斯，阿仙奴翼衞基蘭泰亞尼今仗亦會復出，這位「帶刀侍衞」亦令蘇軍嘅側擊能力大大提升。

近4次交手全開3球或以上

基於兩隊嘅歷史背景，兩支「英倫兄弟」近年交手例必火花四濺，近4次對碰全開3球或以上，預料今場入波會多，2.5球大唔好錯過。