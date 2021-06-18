香港隊　麥柏倫去留未定　月尾回復自由身

足總周五（18日）召開董事局會議，商討香港隊主帥麥柏倫的去留問題，然而經過近3小時的會議，董事局對是否與該位芬蘭教頭續約未有共識，代表將於月尾約滿的他，即將正式回復自由身，可以另謀高就。

54歲的麥柏倫2019年4月上任，共帶領港隊出戰12場比賽，錄得1勝2和9負成績，勝率僅8.33%，但當中涉及對日本、南韓、伊朗等強隊的敗仗。這名芬蘭教頭原定今年3月約滿，但為讓其繼續帶隊出戰早前完成的3場世盃外，董事局通過為其續約至6月30日。

周五（18日）足總召開董事局會議，商討麥柏倫的去留問題。會後足總主席貝鈞奇表示，董事認為港隊主帥一職的事宜並非當務之急，並透露他已經先回鄉休假：「我哋同佢講咗可以返去等我哋消息，佢嘅合約會喺月尾完，暫時足總會盡快處理。」貝主席指，民政事務局轄下足球專責小組近日因事務繁忙，就港隊主帥的問題將延至月底會議才討論，因此足總目前未能為續約或招募新教練有所行動，亦即代表該位芬蘭教頭7月將正式回復自由身。

「當然冇計，佢另謀高就都合情合理，當然成績好唔好大家都唔能夠有偏見，但我個人覺得就當然唔理想，佢亦埋怨過我哋唔係畀最好嘅球員佢，好多難題。」貝鈞奇說。貝主席又指，足總將於月尾舉行董事換屆選舉，有關港隊主帥的問題，留待下屆任期處理較為適合。

另外，足總已按衞生署等政府部門要求，為「亞協盃」定立採訪和衞生安排，新規定較上季港超聯閉門作賽時所定立的條件更嚴謹，包括規定官方和傳媒機構攝影師，在將軍澳運動場僅能在觀眾席旁、距離草地頗遠的位置拍攝，以及不開放東方龍獅和理文的賽前操練予傳媒拍攝，而賽事負責「執波」的球僮，工作時也要穿着防疫保護衣。

早前隨港隊出戰世盃外的球員，日前已由巴林歸港並正在酒店隔離。而將為東方龍獅、理文出戰「亞協盃」的球員，則獲准出外訓練和比賽，但其餘時間須留在房間內，另據悉他們在完成賽事後，其隔離日數需重新計算，意味他們將最快7月中才可正式「解禁」。