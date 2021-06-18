悶悶哋咁贏！瑞典12碼射爆斯洛伐克

周五(18日)晚歐國盃頭場上演E組次輪賽事，瑞典於俄羅斯中立場，憑科斯貝治主射12碼破網，以1比0擊敗斯洛伐克，今屆開齋之餘，亦打破近4仗歐國盃決賽周賽事冇自己球員入波嘅困局，依家有4分在手，出線機會高唱入雲。

雙方首輪都有分落袋，瑞典成功守和西班牙，斯洛伐克更擊敗波蘭，唔輸都冇蝕底之下，大家今仗都踢得頗為保守，瑞典先有施巴斯坦拿臣勁射被沒收，其後斯洛伐克控制戰局，不過隊長咸錫嘅入楔同遠射亦無功而回，半場互交白卷。

下半場開波冇耐，瑞典前鋒阿歷山大伊沙克殺入禁區快射，好彩斯軍中堅史堅尼亞及時瞓身閂出，呢支北歐球隊再使出高空轟炸，施巴斯坦拿臣右路傳中，奧古斯天臣近門一頂，可惜過唔到杜巴夫卡十指關。

去到77分鐘，艾古臣殺入禁區畀杜巴夫卡撞跌，球證直指12碼，科斯貝治操刀一針見血，協助瑞典險勝1比0，打開今屆勝利之門，現時累積4分，出線機會大增，斯洛伐克雖然有3分喺手，但最後一仗要硬撼西班牙，晉級仍屬未知之數。