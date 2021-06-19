比列錫勁爆怒射！克羅地亞逼和捷克

周六(19日)凌晨歐國盃D組次輪賽事展開，克羅地亞於蘇格蘭中立場火併捷克。捷克先憑神鋒柏德列舒希克流住鼻血入波領先，克羅地亞下半場由比列錫怒射扳平，結果踢成1比1，各得1分。

2018世盃亞軍克羅地亞首仗不敵英格蘭後，今仗不容有失，捷克首仗擊敗蘇格蘭，3分在手自然冇咁大壓力。20分鐘，克羅地亞列比錫攻門，捷克門將華斯歷克大腳解圍，省中列比錫身體反彈，可惜未能中目標。

33分鐘捷克攻門，洛夫雲與柏德列舒希克爭頂時，手踭打到對方爆鼻，血流如注，球證翻睇VAR判罰12碼，擾攘一輪，舒希克用棉花塞鼻窿但仲流緊血之下操刀極刑，結果1射破網，為捷克領先1比0，個人今屆累積第3球。上場創下歐國盃最遠入球紀錄、高踞射手榜榜首嘅舒希克換邊前有個罰球機會，但佢一射衝天！

下半場再開，克羅地亞有番啲起色，47分鐘，比列錫接應罰球左路推進，切入中路起右腳怒射破網，為球隊扳平1比1。呢個入波，亦係比列錫連續4次國際大賽，包括2014世盃、2016歐國盃、2018世盃及今屆歐國盃都有入球。

捷克被追平後冇亂到，踢番自己波，因為和波佢哋有4分，仍然有優勢，令克羅地亞想再入波都唔容易。戰況陷入膠着狀況，最終踢成1比1完場，各得1分。