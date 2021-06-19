史東斯勁頂中柱 英格蘭打和蘇格蘭

周六(19日)凌晨歐國盃D組上演「英倫打吡」，英格蘭喺主場倫敦溫布萊球場出擊，但卻連番錯失入波機會，最終同蘇格蘭打和0比0。英格蘭有4分在手，同榜首捷克同分，出線機會仍然樂觀。

開波初段，英格蘭有1次黃金機會，中堅史東斯接應角球頭槌勁頂，可惜中柱彈出。其後英軍翼鋒史達寧搶到對手麥湯米尼腳下球，左路傳中，但美臣蒙特近門撞射，卻射出界，英格蘭上半場有4次攻門，但都唔中目標。

至於蘇格蘭表現亦唔失禮，上半場有5次射門，其中1次幾乎入網，奧當納接應左路傳中，第一時間勁射，被英格蘭門將比克福特飛身撲出，上半場打和0比0。

換邊之後，英格蘭加強攻勢，美臣蒙特禁區外勁射，僅被蘇格蘭門將大衞馬素爾撲出，列斯占士上前助攻，遠射高出，呢位右閘之後頂出蘇格蘭前鋒賴登戴基斯凌空抽射，幫英格蘭力保不失。

雖然英格蘭圍攻對手，但威脅有限，領隊修夫基換入基亞利殊、拉舒福特，試圖打破僵局，但都冇作為。

77分鐘蘇格蘭有1次入波機會，查阿當斯近門勁射高出。轉個頭英格蘭反擊，史達寧喺禁區內被安德魯羅拔臣踩中倒地，但球證唔吹罰12碼，最終雙方打和0比0。